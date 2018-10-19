Кадри: отсутствие голов — не повод для беспокойства

Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Назем Кадри рассказал, что сохраняет оптимизм, несмотря на низкую результативность и отсутствие заброшенных шайб на старте сезона.

«Сезон длинный. Конечно, бывает сложно в такие моменты. Лучше пусть отсутствие голов будет сейчас, чем в конце сезона. Знаю, как проходить через такие ситуации… Нужно продолжать активно работать на тренировках, использовать свои шансы. Голы придут. Всё в порядке, нет поводов для беспокойства. Сохраняю оптимизм и позитивный настрой», — цитирует Кадри TSN.

«Торонто» после восьми матчей возглавляет общую турнирную таблицу НХЛ. Клуб из Канады одержал на старте сезона шесть побед. На счету Кадри в этих играх три результативные передачи.