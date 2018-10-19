Видео: Рахимуллин и Светлаков устроили драку в матче «Сочи» — ЦСКА

Во время матча регулярного чемпионата КХЛ между «Сочи» и ЦСКА, закончившегося победой гостей по буллитам (1:2 Б), нападающий москвичей Андрей Светлаков и форвард сочинцев Дамир Рахимуллин устроили драку. После окончания драки оба хоккеиста были наказаны 5-минутными штрафами.

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

Напомним, ЦСКА открыл счёт в начале второго периода после точного броска Константина Окулова. Сочинцы отыгрались в третьем периоде, переведя игру в овертайм. В дополнительное время соперники отличиться не сумели.

В серии буллитов ЦСКА реализовал три попытки против одного броска «Сочи». В составе ЦСКА точные броски нанесли Окулов, Линден Вей и Антон Слепышев. У «Сочи» единственную шайбу в серии буллитов забросил Шон Коллинз.

Эта победа стала для ЦСКА уже 12-й в нынешнем сезоне. Москвичи занимают третье место в турнирной таблице КХЛ. «Сочи» после 20 проведённых матчей располагается на 12-й строчке общей турнирной таблицы.