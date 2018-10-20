Бэбкок: жду, когда состав «Торонто» будет укомплектован

Главный тренер клуба НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок прокомментировал ситуацию с подписанием контракта с ограниченно свободным агентом Вильямом Нюландером. Наставник «кленовых листьев» дал понять, что состав команды может претерпеть изменения.

«Останется ли Линдхольм на краю атаки? Я не могу предсказывать будущее, верно? Если наш состав не изменится, то да, он будет крайним форвардом. Но если мы получим всех игроков, которых хотим, то ситуация изменится.

Но я не думаю о других игроках, меня беспокоят те, кто находится в нашей команде. У меня нет времени обсуждать вопросы подписания контрактов», — цитирует Бэбкока TSN.

Ситуация с возвращением Нюландера в «Торонто» пока не разрешилась. В настоящий момент Нюландер находится в Европе. Ранее сообщалось, что на него претендует «Салават Юлаев». Сам игрок якобы требует от канадского клуба долгосрочный контракт с зарплатой $ 8 млн в год.