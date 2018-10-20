«Вашингтон» — «Флорида»: Дадонов забросил свою третью шайбу в сезоне

Российский нападающий клуба НХЛ «Флорида Пантерз» Евгений Дадонов отметился третьей заброшенной шайбой в нынешнем сезоне. В выездной встрече с «Вашингтон Кэпиталз» (завершился период, счёт — 4:1 в пользу гостей) он поразил ворота соперника на 16-й минуте. Ассистентами выступили Александр Барков и Винсент Трочек.

Это пятое результативное действие для Дадонова в сезоне. В предыдущих четырёх матчах он отметился двумя заброшенными шайбами и двумя голевыми передачами. Всего в НХЛ на счету россиянина 90 (41+49) очков в 134 матчах.

Видео взятия ворот в исполнении Дадонова доступно для просмотра на официальном сайте НХЛ.

Напомним, в 74 матчах регулярного чемпионата-2017/18 29-летний Дадонов набрал 65 (28+37) очков при показателе полезности «+10».