Овечкина могут дисквалифицировать за силовой приём на Писике

Нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина могут дисквалифицировать за силовой приём в матче с «Флоридой Пантерз» (5:6 Б). Как сообщает RMNB, главный тренер «пантер» Боб Бугнер подал жалобу на силовой приём российского форварда на защитнике Марке Писике.



Во втором периоде Овечкин мощным силовым приёмом опрокинул Писика, попав тому плечом в область подбородка. За свои действия Овечкин не получил даже малого штрафа.

Посмотреть видео разрушительного силового приёма Александра Овечкина также можно в «Твиттере».



Напомним, ранее в матче Овечкин поймал на мощнейший силовой приём нападающего «Флориды» Александра Баркова.

Овечкин снёс Баркова, «Флорида» требует дисквалификацию Великой Восьмёрки А ещё пострадал игрок по фамилии Писик.

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