Бугнер — о силовом приёме Овечкина: это удар в голову, но не было даже свистка

Главный тренер «Флориды Пантерз» Боб Бугнер после матча с «Вашингтон Кэпиталз» (6:5 Б), прокомментировал свою жалобу на силовой приём форварда Александра Овечкина на защитнике Марке Писике. Напомним, во втором периоде Овечкин мощным силовым приёмом опрокинул Писика, попав тому плечом в область подбородка. За свои действия Овечкин не получил даже малого штрафа.



«Это был удар в голову, плечо было слишком высоко. Это именно то, с чем лига пытается бороться. Не было даже свистка, но я не виню судей. Возможно, они пропустили этот момент. Но такое произошло, и подобное действие Овечкина нужно рассмотреть», — приводит слова тренера журналист Изабель Хуршудян в своём «твиттере».

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