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Итоги дня в АХЛ для россиян: возвращение Георгиева, шайбы Гурьянова и Тренина

Итоги дня в АХЛ для россиян: возвращение Георгиева, шайбы Гурьянова и Тренина
Хоккей / НХЛ

Сегодня в Американской хоккейной лиге были сыграны тринадцать матчей, в которых приняло участие девять российских хоккеистов. Нападающие Денис Гурьянов и Яков Тренин записали в свой актив по заброшенной шайбе, у форварда Германа Рубцова показатель полезности "-1", первый матч вратаря Александра Георгиева в «Хартфорде» в нынешнем сезоне.

ИгрокКлубОчкиШтрафБроски+/-
Абрамов (н)

Волков (н)

Яковлев (з)

Рубцов (н)

Костин (н)

Соколов (н)

Гурьянов (н)

Тренин (н)		«Кливленд»

«Сиракьюз»

«Бингемтон»

«Лихай Вэлли»

«Сан-Антонио»

«Айова»

«Техас»

«Милуоки»		0

0

0

0

0

0+1

1+0

1+0		0

2

0

0

0

0

0

0		3

1

1

2

2

0

1

4		0

0

0

-1

0

0

+1

0
ВратарьКлубБроски%ОБСчёт
Георгиев«Хартфорд»25 из 2889,343
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