Итоги дня в АХЛ для россиян: возвращение Георгиева, шайбы Гурьянова и Тренина

Сегодня в Американской хоккейной лиге были сыграны тринадцать матчей, в которых приняло участие девять российских хоккеистов. Нападающие Денис Гурьянов и Яков Тренин записали в свой актив по заброшенной шайбе, у форварда Германа Рубцова показатель полезности "-1", первый матч вратаря Александра Георгиева в «Хартфорде» в нынешнем сезоне.

Игрок Клуб Очки Штраф Броски +/- Абрамов (н)



Волков (н)



Яковлев (з)



Рубцов (н)



Костин (н)



Соколов (н)



Гурьянов (н)



Тренин (н) «Кливленд»



«Сиракьюз»



«Бингемтон»



«Лихай Вэлли»



«Сан-Антонио»



«Айова»



«Техас»



«Милуоки» 0



0



0



0



0



0+1



1+0



1+0 0



2



0



0



0



0



0



0 3



1



1



2



2



0



1



4 0



0



0



-1



0



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+1



0