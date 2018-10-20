Итоги дня в АХЛ для россиян: возвращение Георгиева, шайбы Гурьянова и Тренина

Сегодня в Американской хоккейной лиге были сыграны тринадцать матчей, в которых приняло участие девять российских хоккеистов. Нападающие Денис Гурьянов и Яков Тренин записали в свой актив по заброшенной шайбе, у форварда Германа Рубцова показатель полезности "-1", первый матч вратаря Александра Георгиева в «Хартфорде» в нынешнем сезоне.
|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|+/-
|Абрамов (н)
Волков (н)
Яковлев (з)
Рубцов (н)
Костин (н)
Соколов (н)
Гурьянов (н)
Тренин (н)
|«Кливленд»
«Сиракьюз»
«Бингемтон»
«Лихай Вэлли»
«Сан-Антонио»
«Айова»
«Техас»
«Милуоки»
|0
0
0
0
0
0+1
1+0
1+0
|0
2
0
0
0
0
0
0
|3
1
1
2
2
0
1
4
|0
0
0
-1
0
0
+1
0
|Вратарь
|Клуб
|Броски
|%ОБ
|Счёт
|Георгиев
|«Хартфорд»
|25 из 28
|89,3
|43