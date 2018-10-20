Юниорская сборная России провела специальную тренировку с тренером по катанию

Юниорская сборная России U17 в Новогорске в рамках национальной программы подготовки хоккеистов «Красная машина» провела занятие на силовое катание, индивидуальную технику и стартовую скорость.



Мировой Кубок вызова в Канаде стартует 4 ноября.



Напомним, в Новогорске тренируются 28 хоккеистов.



Вратари: Ярослав Аскаров («СКА-Варяги»), Семен Шарабарин (ЦСКА), Богдан Нефедов («Сибирские Снайперы»).



Защитники: Михаил Большаков, Кирилл Ващилин, Дмитрий Ромко (все — «Динамо М»), Артем Грушников, Даниил Кузьмин, (оба — ЦСКА), Алексей Егоров («Химик»), Кирилл Кирсанов, Даниил Соболев (оба — «Витязь»), Федор Крощинский («Капитан»), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»).



Нападающие: Никита Буруянов («Бульдоги»), Иван Дидковский, Антон Косолапов (оба — «Динамо М»), Дмитрий Зуган (ЦСКА), Матвей Насыров («Югра»), Александр Пашин («Салават Юлаев»), Матвей Петров («Русь»), Василий Пономарев («Крылья Советов»), Андрей Проскурин («СКА-Варяги»), Илья Рычков, Павел Тютнев, Марат Хуснутдинов, Никита Шуйдин (все — «Витязь»), Игнат Коханин («Динамо» СПб), Даниил Христанов («Ак Барс»).