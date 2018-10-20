Андриевский: поражение 1:5 в Минске сидело занозой

Главный тренер «Сибири» Александр Андриевский прокомментировал победу со счетом 6:0 в матче с минским «Динамо».



«Первый период предопределил ход матча. Мы делали упор на начало. Хорошо, что получилось забить быстро. Разве что старт второго периода не понравился, когда мы вышли расхлябанными. Если бы «Динамо» забило, чёрт знает, как бы это всё повернулось. Но мы вовремя перестроились и довольны победой.



Поражение в Минске со счётом 1:5 сидело занозой. Не потому что я там работал, а из-за содержания матча, из-за качества игры. Мы не смотрим, топовый у нас соперник или нет. Нам нужны очки, мы хотим в плей-офф, времени достаточно. Пример матча со «Слованом» позволит нам быть в следующей игре более сконцентрированными.



Дуайер в Минске упростил большинство. Нам нужно делать то же самое. Мы попросили ребят больше бросать, играть на добивании. Надо идти от простого. Сплошного навала не будет, но нужно бросать и обеспечивать трафик.



Сразу был план — активно задействовать Пельтолу. Мы использовали его в разных сочетаниях. Месяц простоя — это серьёзно. Мы хотели, чтобы он почувствовал ритм игры», — передаёт слова Андриевского корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

Минское «Динамо» потерпело восьмое подряд поражение, крупно проиграв «Сибири»