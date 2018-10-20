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Энрот: «Динамо» Мн не лучшим образом было готово к началу матча с «Сибирью»

Энрот: «Динамо» Мн не лучшим образом было готово к началу матча с «Сибирью»
Хоккей / КХЛ

Голкипер минского «Динамо» Юнас Энрот поделился мыслями о матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Сибирью» (0:6). Белорусская команда потерпела восьмое поражение подряд.

«Конечно, мы должны были оказаться лучше готовы к началу встречи. Пропустили две быстрые шайбы, и это предопределило результат. Плюс много играли в меньшинстве. Мы побеждаем и проигрываем вместе. Всем игрокам нужно действовать лучше, и я не исключение. Надеюсь, уже в Астане команда сможет победить. Понятно, сезон получается трудным, но нам надо оставаться единым целым, поддерживать друг друга, не раскисать», — цитирует вратаря официальный сайт минского клуба.

Энрот не доиграл матч с «Сибирью» до финальной сирены, он был заменён после четвёртой пропущенной шайбы, вместо него на лёл вышел Михаил Карнаухов.

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