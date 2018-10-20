Дуайер: серия поражений «Динамо» не означает, что мы должны встать и уйти

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал поражение от «Сибири» (0:6).



«Соперник очень активно начал, нам не удалось их сдержать. Быстро пропустили, потом второй гол — это сильно повлияло на ход матча. Также сказались удаления. Из-за этого у нас не было сил придерживаться плана на игру.



Отставка? Вы видели, на каком уровне была наша командная дисциплина. Мы проиграли, но это не значит, что мы должны встать и уйти. Мы должны продолжать выполнять свою работу.



Атмосфера в Новосибирске невероятная, трибуны давали им сил, и я должен отдать должное сопернику, но всё в любом случае сводится к нашей игре. Мы неплохо сыграли пять минут в меньшинстве, но пропустили третий гол, который всё предрешил», — передаёт слова Дуайера корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

Минское «Динамо» потерпело восьмое подряд поражение, крупно проиграв «Сибири»