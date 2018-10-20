«Северсталь» заключила пробные контракты с форвардами Коротковым и Е. Григоренко

Нападающие Евгений Григоренко и Евгений Коротков заключили пробные контракты с «Северсталью», сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.



26-летний Григоренко начинал заниматься хоккеем в Магнитогорске. Привлекался в юниорскую сборную России. На профессиональном уровне дебютировал в МХЛ в составе «Стальных Лисов». На высшем уровне защищал цвета магнитогорского «Металлурга», «Нефтехимика», «Ак Барса», «Адмирала».



30-летний Коротков начинал заниматься хоккеем в школе московского «Спартака». Дебютировал на профессиональном уровне в составе столичных «Крыльев Советов». На высшем уровне защищал цвета московских «Крыльев Советов» и ЦСКА, хабаровского «Амура», нижнекамского «Нефтехимика» и уфимского «Салавата Юлаева».

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