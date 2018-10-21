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Три передачи Гертла помогли «Сан-Хосе» уверенно победить «Айлендерс»

Три передачи Гертла помогли «Сан-Хосе» уверенно победить «Айлендерс»
Хоккей / НХЛ

Завершился очередной матч игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» дома победил «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Тимо Мейер, Йоонас Донской, Брент Бёрнс и Логан Кутюр. Единственная шайба «островитян» в активе Брока Нельсона. Самым результативным игроком матча стал чешский форвард «акул» Томаш Гертл, оформивший ассистентский хет-трик.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 октября 2018, воскресенье. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
4 : 1
1:1, 2:0, 1:0
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 – Майер (Кутюр, Гертл) – 07:59 (5x5), 1:1 – Нельсон (Бейли, Ли) – 19:27 (5x5), 2:1 – Донской (Суомела) – 24:59 (5x5), 3:1 – Бёрнс (Гертл, Донской) – 33:50 (4x4), 4:1 – Кутюр (Гертл, Райан) – 44:32 (5x5)

Подопечные Питера Дебура одержали вторую победу подряд и вошли в зону плей-офф на Западе, опередив «Калгари Флэймз». В свою очередь «Айлендерс» остались на 13-м месте на Востоке, отставая от восьмого места на два очка.

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