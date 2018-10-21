Три передачи Гертла помогли «Сан-Хосе» уверенно победить «Айлендерс»

Завершился очередной матч игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» дома победил «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Тимо Мейер, Йоонас Донской, Брент Бёрнс и Логан Кутюр. Единственная шайба «островитян» в активе Брока Нельсона. Самым результативным игроком матча стал чешский форвард «акул» Томаш Гертл, оформивший ассистентский хет-трик.

Подопечные Питера Дебура одержали вторую победу подряд и вошли в зону плей-офф на Западе, опередив «Калгари Флэймз». В свою очередь «Айлендерс» остались на 13-м месте на Востоке, отставая от восьмого места на два очка.