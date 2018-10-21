Марк-Андре Флёри вышел на чистое 10-е место по победам в НХЛ

В очередной встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» дома обыграл «Анахайм Дакс» — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1). Голами в составе «Вегаса» отметились Вильям Карлссон, Райан Ривз и Джонатан Маршессо. Голкипер «Анахайма» Джон Гибсон отразил 42 броска из 44.

Голкипер хозяев Марк-Андре Флёри отразил 17 бросков. Благодаря этой победе Марк-Андре Флёри вышел на 10-е место по выигранным матчам в НХЛ. Канадский вратарь одержал 408-ю победу в лиге и побил результат Гленна Холла. Следующей целью для Марка-Андре являются позиции Тони Эспозито — 423 победы.

Рекорд лиги принадлежит Мартину Бродо (691), Патрик Руа (551) занимает второе место, топ-3 замыкает Эд Бельфор (484). Лучшим голкипером НХЛ по победам среди действующих вратарей является Роберто Луонго («Флорида Пантерз», 471).