Даути — о четырёх поражениях подряд: «Лос-Анджелес» не борется

Защитник «Лос-Анджелес Кингз» Дрю Даути прокомментировал проигрыш (1:5) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз». Подопечные Джона Стивенса проиграли в четвёртый раз подряд.

«Когда игра не идёт и нам не везёт, у нас ничего не получается. Нельзя всё списывать только на невезение. Надо работать, чтобы удача оказалась на нашей стороне. А мы прикладываем недостаточно усилий, не боремся», — цитирует Даути официальный сайт НХЛ.

Хет-трик в составе победителей оформил Джефф Скиннер. Форвард «Баффало» Джейсон Поменвиль набрал 3 (1+2) очка. На счету Джека Айкела две результативные передачи. Единственную шайбу в составе «Кингз» забросил Даути.

Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук провёл на льду 22 минуты 34 секунды, нанёс два броска в створ ворот, совершил 3 силовых приёма и закончил матч с показателем полезности «-2».