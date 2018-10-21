Дедунов: «Амуру» надо доставать конкурентов, сезон только начался

Нападающий «Амура» Павел Дедунов оценил старт сезона для команды, а также поделился ожиданиями от предстоящей домашней серии. В настоящий момент хабаровская команда отстаёт от зоны плей-офф на 10 очков.



«Все оценки дадут руководители клуба, тренерский штаб. С моей точки зрения, в целом ряде матчей мы упустили свои очки, поэтому должны быть в турнирной таблице повыше. Но надо извлечь уроки из этих поражений и ситуацию исправить. Тем более что впереди ещё 44 матча, разыгрывается 88 очков. По большому счёту, сезон только начался.



Домашняя серия? Принимаем в Хабаровске «Торпедо», «Нефтехимик» и «Ак Барс». Первые две команды — наши непосредственные конкуренты в борьбе за путёвки в плей-офф, с Казанью встречались весной в кубковой серии, практически ни в чём ей не уступили.



Наверное, впереди у нас домашняя серия даже не за шесть очков, а за 12. Настрой максимальный, должны успеть восстановиться после западного турне. Надо доставать конкурентов», — приводит слова Дедунова Russia-Hockey.

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