Хэкстол: Проворову не хватает чёткости при действиях с шайбой

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Дэйв Хэкстол поделился мнением об игре российского защитника команды Ивана Проворова.

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«Прови и на тренировках, и в играх отдаёт себя на сто процентов. В данный момент ему не хватает чёткости при действиях с шайбой. Я говорю, в частности, о первом пасе», — цитирует Хэкстола официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



В домашнем матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:2) Проворов провёл на льду 23 минуты 24 секунды, нанёс три броска в створ ворот, отдал две результативные передачи, заработал показатель полезности «+2» и заблокировал четыре броска соперников. До этой игры Проворов не набирал очков на протяжении шести встреч регулярного чемпионата НХЛ.