Шалунов — о видеопросмотре буллита: не понимаю, что там смотреть, ничего не было

Нападающий ЦСКА Максим Шалунов прокомментировал победу над СКА (2:1 Б). В этом матче он отметился победным буллитом.



«Всегда интересно встречаться со СКА, это дерби, даже настраиваться на такую игру не надо. Классный матч. Не хотели отдавать инициативу после первого периода, так получилось. Против нас играла хорошая обученная команда, никто не хотел проиграть. Сегодня с большинством не получилось, не знаю почему, разберём, всё будет нормально. Надо более ответственно подходить к нему в игре. На тренировках оттачиваем, всё нормально.



Буллиты тренировал, забил хорошо. С видеопросмотром буллита встречаюсь в первый раз, ещё так долго смотрели. Не понимаю, что там смотреть было. Мне было очевидно, что там ничего не было.



Кузьменко первый гол за СКА забил? Молодчик! Не праздновал? Молодчик», — передаёт слова Шалунова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Серию буллитов можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.