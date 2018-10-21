Гулявцев: камень в огород «Северстали» не кину, ребята пластались на льду

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев подвёл итоги матча с магнитогорским «Металлургом» (1:2 ОТ) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.



«Для нас сейчас каждая игра тяжёлая, сегодня не исключение. Мы играем с хорошими соперниками. Мне не в чем упрекнуть ребят, они сегодня пластались, особенно когда два раза подряд играли в меньшинстве. Было не так много удалений, тем не менее ловили шайбу на себя, выполняли то, что просили перед игрой.



Единственное, чего нам не хватает, – это голов. Тот, кто смотрит нас по телевизору, видит, что мы создаём моменты на два-три гола минимум. Сегодня я в огород команды камень не кину.



Как оценю дебют Григоренко и Короткова? Они сегодня не выпали из той игры, которую мы предлагали, хотя ещё многое не знают. Для них это был первый матч, долгое время без игровой практики. Будем смотреть дальше, ничего плохого не скажу.



Перспективы травмированных игроков? Ребята идут на поправку, но с «Трактором» никто из них не выйдет», — приводит слова наставника официальный сайт «Северстали».

«Северсталь» заключила пробные контракты с форвардами Коротковым и Е. Григоренко