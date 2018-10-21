Василевский: до прошлого сезона я не знал, что такое усталость

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский рассказал, как провёл отпуск.



«У меня был скучный отпуск. Два месяца ничегонеделания. Возможно, это именно то, что мне было нужно. Думал, буду с трудом входить в сезон, но в тренировочном лагере мне хватило недели, чтобы почувствовать себя в форме.



До прошлого сезона я не знал, что такое усталость. Когда проводишь за сезон 50 матчей, думаешь: «Ну а что? Я могу сыграть и 60, и 70». Но когда ты действительно достигаешь этого порога, понимаешь: «Чёрт, а это трудно», — цитирует Василевского официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



По итогам прошлого сезона россиянин оказался в числе претендентов на «Везина Трофи» — приз, который вручается лучшему вратарю НХЛ.

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