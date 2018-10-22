Светлов – о 57 сейвах Серебрякова: вратарь стал гарантом успеха «Адмирала»

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов прокомментировал домашнюю победу над «Нефтехимиком» (4:1) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Голкипер приморского клуба Никита Серебряков отразил 57 бросков по своим воротам из 58.



«Первая домашняя победа, чистые два очка. Сегодня гарантом был наш вратарь, сегодня было очень мощное давление на «Адмирал». Мы удачно контратаковали, забили в большинстве два гола, что и было залогом нашей победы сегодня», — приводит слова Светлова официальный сайт «Адмирала».



«Адмирал» прервал серию из девяти поражений и ушёл с последнего места в турнирной таблице Восточной конференции. Впрочем, обойти приморцев может «Сибирь» в случае домашней победы над «Ак Барсом».

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