Пельтола: на старте у «Сибири» была «болтанка», а сейчас мы на правильном пути

Нападающий «Сибири» Юкка Пельтола прокомментировал поражение в домашнем матче с казанским «Ак Барсом» (0:1).



«Мы начали матч достаточно медленно, соперник имел преимущество, но затем смогли раскатиться и прибавить. У «Ак Барса» были хорошие моменты, но мы боролись до конца. К сожалению, не получилось реализовать большинство пять на три, это был наш шанс. Нужно больше бросать. Поражение не помешает нам как следует настроиться на следующий матч. «Сибирь» находится на правильном пути, мы прибавляем. Что касается моего удаления, то это было глупо с моей стороны, я просто ткнул клюшку в коньки соперника. Против нас действовала хорошая команда, и такие глупые удаления могут стоить нам матча. Я пропустил месяц после травмы, и сейчас в команде очень хорошая атмосфера. Другая ли это команда по сравнению с началом сезона? У нас было много перемен в составе, у команда была «болтанка», одни парни уходили, другие приходили, но сейчас мы на правильном пути», — передаёт слова Пельтолы корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

«Сибирь» уступила дома «Ак Барсу», у Подъяпольского — шат-аут