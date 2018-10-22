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Минское «Динамо» уступило «Барысу», потерпев девятое подряд поражение

Минское «Динамо» уступило «Барысу», потерпев девятое подряд поражение
Хоккей / КХЛ

Астанинский «Барыс» на домашней арене оказался сильнее минского «Динамо», встреча завершилась со счётом 3:1. Подопечные Горди Дуайера установили клубный антирекорд, потерпев девятое поражение в чемпионате подряд.

Во втором периоде счёт в матче был открыт, дважды забили хозяева: заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Дмитрий Шевченко и Андре Петерссон. На старте третьего периода Денис Осипов сократил отставание «Динамо», но через несколько минут Дастин Бойд точным броском восстановил разницу в две шайбы, установив окончательный счёт.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 октября 2018, понедельник. 16:30 МСК
Барыс
Астана
3 : 1
0:0, 2:0, 1:1
Динамо Мн
Минск
1:0 – Шевченко (Диц, Валк) – 30:48 (5x5), 2:0 – Петерссон (Михайлис, Старченко) – 36:46 (5x3), 2:1 – Осипов – 40:39 (5x5), 3:1 – Бойд (Валк, Фрэттин) – 47:15 (5x4)

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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