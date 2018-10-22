Минское «Динамо» уступило «Барысу», потерпев девятое подряд поражение

Астанинский «Барыс» на домашней арене оказался сильнее минского «Динамо», встреча завершилась со счётом 3:1. Подопечные Горди Дуайера установили клубный антирекорд, потерпев девятое поражение в чемпионате подряд.



Во втором периоде счёт в матче был открыт, дважды забили хозяева: заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Дмитрий Шевченко и Андре Петерссон. На старте третьего периода Денис Осипов сократил отставание «Динамо», но через несколько минут Дастин Бойд точным броском восстановил разницу в две шайбы, установив окончательный счёт.

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