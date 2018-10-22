Хартли: Бобков выдал замечательный матч, но и Метсола находил ответ на атаки

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги встречи с «Салаватом Юлаевым» (1:0 ОТ).



«Всегда когда мы приезжаем в Уфу у нас получаются отличные битвы. Сегодня я рад и горд за нашего вратаря, выдавшего замечательный матч, но и голкипер соперника находил ответ на наши шаги. Мы очень много времени провели в чужой зоне, много атаковали и в конце концов Медведев забил гол в овертайме. Гол был важен для нас, так как последние пять матчей из шести мы проиграли, но по тому как складывались эти игры, можно было сказать, что мы могли легко выиграть. Эта победа была нам очень важна перед домашней серией.



Отменённая шайба «Салавата»? Первым делом мы чувствовали, что гол был забит либо рукой, либо клюшкой. Судьи решили, что шайба была засчитана верно, мы проконсультировались с нашим видеотренером и нашим голкипером, и поняли, что действительно есть возможность оспорить гол по причине «помехи вратарю», что и случилось», — передает слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Кирилл Бережной.



Судьи засчитали гол «Салавата», а затем отменили. Разве такое возможно? Оказывается, да.