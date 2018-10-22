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Сергеев: «Салават» слабо обостряет в атаке, нельзя так мало бросать

Сергеев: «Салават» слабо обостряет в атаке, нельзя так мало бросать
Хоккей / КХЛ

Защитник «Салавата Юлаева» Артём Сергеев подвёл итоги встречи с «Авангардом» (0:1 ОТ). Хоккеист отметил неудачную игру свое команды в атаке.

«Обидно, что проиграли. Тем более счёт такой, всего 0:1. Тяжело выиграть, когда не забиваешь голов. Была установка осторожно начать матч? Не было такой установки, я думаю, игроки «Авангарда» прекрасно помнят предыдущую игру и сделали акцент на этом. У нас проблема в том, что мы мало бросаем, мало обостряем. В большинстве ни одного броска? Вот и говорю, это наша проблема. Нельзя так, надо больше бросать. Настырности и остроты нам не хватает» — передаёт слова защитника корреспондент «Чемпионата» Азат Алтынчурин.

Судьи засчитали гол «Салавата», а затем отменили. Разве такое возможно?
Оказывается, да.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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