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«Спартак» — «Динамо» М: Григорьев и Никулин устроили шикарную драку

«Спартак» — «Динамо» М: Григорьев и Никулин устроили шикарную драку
Хоккей / КХЛ

Во втором периоде матча московского «Спартака» с «Динамо» произошла драка между защитниками Михаилом Григорьевым и Ильёй Никулиным. Бой хоккеистов получился зрелищным и бескомпромиссным. Несмотря на серьёзную разницу в габаритах, Григорьев не уступил Никулину и даже сумел сбить с него шлем.

Посмотреть видео отличной драки между Григорьевым и Никулиным также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В матче продолжается перерыв перед третьим периодом, подопечные Алексея Жамнова уступают в счёте — 1:2. Заброшенными шайбами сумели отметиться Микка Койвисто, Владимир Брюквин и Никита Филатов.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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