«Спартак» — «Динамо» М: Григорьев и Никулин устроили шикарную драку

Во втором периоде матча московского «Спартака» с «Динамо» произошла драка между защитниками Михаилом Григорьевым и Ильёй Никулиным. Бой хоккеистов получился зрелищным и бескомпромиссным. Несмотря на серьёзную разницу в габаритах, Григорьев не уступил Никулину и даже сумел сбить с него шлем.

Посмотреть видео отличной драки между Григорьевым и Никулиным также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В матче продолжается перерыв перед третьим периодом, подопечные Алексея Жамнова уступают в счёте — 1:2. Заброшенными шайбами сумели отметиться Микка Койвисто, Владимир Брюквин и Никита Филатов.



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19