Скабелка: опасались матча с минским «Динамо», у них могло всё сойтись

Главный тренер астанинского «Барыса» Андрей Скабелка подвёл итоги встречи с минским «Динамо» (3:1).



«Знаем, что соперник последние игры не очень удачно выступает. Но бывает такой момент, когда всё сходится, неважно, с кем ты играешь, и ты выигрываешь. Поэтому мы опасались немного этого матча. Мы неплохо подготовились к игре. Единственный момент, мы не реализовали то, что создали в первом периоде. Знали, что соперник будет сначала играть на контратаках, ждать. И, в принципе, у них это получилось. Забей „Динамо“ в меньшинстве, неизвестно, как бы сложился матч. Тем не менее мы рады голам, которые забили. Этого хватило, чтобы победить», — цитирует Скабелку официальный сайт клуба.

Минское «Динамо» уступило «Барысу», потерпев девятое подряд поражение