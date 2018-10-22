«Спартак» — «Динамо» М: Андрей Кутейкин забил с середины площадки

Московский «Спартак» сумел выйти вперёд в третьем периоде матча с московским «Динамо». Заброшенной шайбой на 55-й минуте встречи отметился защитник Андрей Кутейкин, поразив ворота соперника пушечным броском с середины площадки.

Посмотреть видео заброшенной шайбы Андрея Кутейкина также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Напомним, Кутейкин уже не в первый раз забивает из средней зоны. Ранее защитник делал это в форме московского «Динамо», а теперь подобным образом поразил уже ворота бело-голубых.



Продолжается третий период, счёт 3:2 в пользу команды Алексея Жамнова.



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19