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«Спартак» — «Динамо» М: Андрей Кутейкин забил с середины площадки

«Спартак» — «Динамо» М: Андрей Кутейкин забил с середины площадки
Хоккей / КХЛ

Московский «Спартак» сумел выйти вперёд в третьем периоде матча с московским «Динамо». Заброшенной шайбой на 55-й минуте встречи отметился защитник Андрей Кутейкин, поразив ворота соперника пушечным броском с середины площадки.

Посмотреть видео заброшенной шайбы Андрея Кутейкина также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, Кутейкин уже не в первый раз забивает из средней зоны. Ранее защитник делал это в форме московского «Динамо», а теперь подобным образом поразил уже ворота бело-голубых.

Продолжается третий период, счёт 3:2 в пользу команды Алексея Жамнова.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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