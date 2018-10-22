Торторелла: Сет Джонс будет немного «заржавевшим» после травмы

Главный тренер клуба «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла сообщил, что защитник Сет Джонс примет участие в матче с «Аризоной Койотс». Напомним, 23-летний американец повредил колено в предсезонной игре с «Баффало Сэйбрз» и пока не провёл ни одного матча в текущем чемпионате.



«Джонс сыграет с „Аризоной“. Будет ли он немного „заржавевшим“? О, уверен в этом, я видел это сегодня, когда мы передавали друг другу шайбу на льду. Он какое-то время пропустил, но довольно скоро он будет в норме. Это очень хороший спортсмен», — приводит слова Тортореллы официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



В прошлом сезоне Джонс набрал 57 (16+41) очков, что стало рекордом среди защитников «Блю Джекетс». Он занял четвёртое место в голосовании на «Норрис Трофи».