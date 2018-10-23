Себастьян Ахо установил рекорд «Каролины»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» дома уступил «Каролине Харрикейнз» (1:3), таким образом проиграв седьмой раз в восьми последних встречах.

Форвард «Каролины» Себастьян Ахо продлил результативную серию до девяти матчей подряд со старта сезона. 21-летний финн сделал результативную передачу на Майкла Ферланда. Всего на счету финского нападающего стало 14 (4+10) очков в девяти матчах.

Это лучший результат в истории «Каролины» и второй в истории всей франшизы. Общий рекорд принадлежит бывшему генеральному менеджеру «Харрикейнз» Рону Фрэнсису (период «Хартфорд Уэйлерз»), который в сезоне-1984/85 набирал очки в 11 матчах подряд со старта сезона. «Хартфорд» выступал в НХЛ на протяжении 18 сезонов (1979-1997), после чего клуб переехал в Каролину.