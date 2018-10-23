Овечкин — о голе в пустые ворота: Оши спросил: «Почему ты сделал мне пас?»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал эпизод из матча с «Ванкувер Кэнакс» (5:2), когда он сделал передачу Ти Джею Оши на пустые ворота, упустив шанс оформить хет-трик.

«Оши спросил: «Почему ты сделал мне пас?» Он находился в открытой позиции, и я отдал ему передачу», – заявил Овечкин.

«Да, я был удивлён. Но сейчас он очень зрелый игрок и просто знает, что сделает его в какой-нибудь из следующих игр. Для него тут невелика потеря», – прокомментировал эпизод Никлас Бекстрём.

Видео гола также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин набрал 4 (2+2) очка. Благодаря этому российский форвард достиг отметки в 1135 очков за карьеру и вышел на 54-е место в истории, обогнав Мариана Госсу и Патрика Марло (оба — по 1134) по очкам в НХЛ. За карьеру в лиге Александр провёл 1011 матчей, в которых забросил 615 шайб и сделал 520 результативных передач. Следующей целью для Овечкина является результат Никласа Лидстрёма — 1142 балла.