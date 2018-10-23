Основной вратарь минского «Динамо» Юнас Энрот избежал серьёзной травмы

Минское «Динамо» на выезде уступило «Барысу» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В ходе матча повреждение получил вратарь Юнас Энрот, его место в воротах «зубров» занял Михаил Карнаухов.

«Многие из вас беспокоятся о здоровье Юнаса Энрота, который вчера не смог доиграть матч с «Барысом». Сообщаем, что с голкипером всё в порядке. Обследование не выявило проблем. Юнас готовится к следующим поединкам», — говорится в сообщении «Динамо» в телеграм-канале.

«Динамо» занимает последнее место в Западной конференции КХЛ, имея на своём счету 11 очков после 20 матчей. Команда проиграла девять матчей кряду, это повторение клубного антирекорда на уровне КХЛ. Энрот провёл 18 матчей, пропуская в среднем за игру 2,86 шайбы и отражая 90,8% бросков.