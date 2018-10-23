Гомоляко: Вольски пригодится любому клубу, уход из «Магнитки» — вынужденный шаг

Чемпион России, известный в прошлом нападающий Сергей Гомоляко прокомментировал решение магнитогорского «Металлурга» расторгнуть контракт с Войтеком Вольски и поделился мнением о том, где канадский форвард может продолжить карьеру.

«Это хороший мастер, бомбардир, такой игрок всем бы пригодился. У «Динамо» свободна легионерская вакансия? Вы такой вопрос задаёте, это хороший нападающий, он может любому клубу пригодиться. Если «Динамо» хочет, то пусть берёт на легионерскую позицию. Может, ещё у кого-то есть позиции, у «Адмирала», у других клубов.

Я смотрел много матчей «Магнитки» и понял, что они ищут центрального нападающего. Если бы была возможность держать шесть легионеров, думаю, «Магнитка» бы от него не отказалась. Им нужен центральный, это был вынужденный шаг», — сказал Гомоляко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.