Третьяк: современный голкипер должен обладать ювелирным катанием

Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал об основных требованиях к современным вратарям.



«Проведение школы вратарей говорит о том, что Федерация хоккея России уделяет большое внимание детскому хоккею. Не только у молодых голкиперов есть возможность повысить свой уровень, мы организуем подобные школы для защитников и нападающих.



Какие вопросы чаще всего задают молодые голкиперы? Самые разные. Интересуются даже количеством пропущенный мною шайб. А я отшучиваюсь, что не считал их. Ребятам приходится объяснять очень многое. Например, что реагировать и отбивать необходимо все броски, а не только первый. И, конечно же, много работаем над взаимодействиями с защитниками, правильным перемещением. Современный голкипер должен обладать ювелирным катанием», — цитирует Третьяка официальный сайт ФХР.