Хара: если бы в моё время игрок занимался дополнительно, его бы подняли на смех

Защитник «Бостон Брюинз» Здено Хара поделился мнением о нынешнем поколении молодых хоккеистов. Игрок обороны отметил, что современная молодёжь крайне серьёзно относится к своему развитию, в отличие от его поколения.



«Посмотрите, сколько мастерства у совсем молодых парней. Они намного более продвинуты, чем мы были в их возрасте. В нашу эпоху такого просто не существовало. Если бы кто-то из парней заикнулся о том, что берёт уроки по силовому катанию или фигурному катанию, его бы просто на смех подняли.



Несмотря на такую тенденцию, Макдэвид — визитная карточка лиги и её лучший игрок. Нам, возможно, придётся ждать 20 лет до появления ещё одного такого мастера», — приводит слова защитника Yahoo Sports.