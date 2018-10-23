Булирж присоединился к «Металлургу» и провёл первую тренировку с командой

Нападающий Михал Булирж присоединился к магнитогорскому «Металлургу» и провёл первую тренировку с командой, информирует официальный сайт команды. Напомним, 27-летний хоккеист недавно подписал контракт с клубом на один сезон.

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В нынешнем сезоне 27-летний Булирж являлся лучшим снайпером Экстралиги. В 11 матчах регулярного чемпионата Михал забросил 13 шайб и сделал 3 результативные передачи. За время своей карьеры Булирж никогда не выступал за пределами Чехии. В минувшем сезоне Михал дебютировал в составе национальной команды, сыграв два матча на этапе Евротура.



Булирж присоединится к Нику Шору, Мэтту Эллисону, Ииро Пакаринену и Деннису Расмуссену, став пятым легионером в команде Йозефа Яндача.