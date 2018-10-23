Гол Кадейкина признан лучшим на прошедшей неделе в КХЛ

Континентальная хоккейная лига на своём официальном сайте выбрала 10 лучших шайб прошедшей недели.



«Открывает хит-парад лучших голов шайба Кирилла Петрова, «Авангард» долгое время пытался вскрыть оборону «Трактора», но смог сделать это только Петров, хитро выехавший из-за ворот. Далее следует прицельный выстрел Вячеслава Лещенко из «Спартака» — нападающий вошёл в зону и бросил впритирку со штангой. На седьмом месте великолепная комбинация тройки легионеров казанского «Ак Барса»: два паса — и Антону Ландеру остаётся только попасть с пятака. Шестое место у Никиты Гусева из СКА, который накоротке разобрался с Александром Еремёнко.



Открывает первую пятёрку екатеринбургская связка Найджел Доус — Франсис Паре. На четвёртом месте рижская связка, которая сенсационно оккупировала два первых места в споре бомбардиров КХЛ — Линус Виделль отдаёт, а Мэтью Майоне забивает в касание. Бронзу забирают игроки «Слована» — Патрик Вирта отдал шикарный пас на Джеффа Таффе, а тот легко переиграл вратаря. Второе место у бригады большинства «Куньлуня», матч с ЦСКА запомнится им надолго, а завершил эту комбинацию Олли Палола. Первое место, без сомнений, у Александра Кадейкина из «Салавата Юлаева», просто посмотрите этот гол», — указано на сайте.

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