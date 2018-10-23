Игорь Мирнов подписал контракт с клубом ВХЛ «Буран»

Известный нападающий Игорь Мирнов подписал контракт с клубом Высшей хоккейной лиги «Буран», информирует официальный сайт воронежской команды. 34-летний хоккеист поставил подпись под соглашением сроком до конца сезона.



В прошлом сезоне Мирнов защищал цвета московского «Спартака», проведя в регулярном чемпионате 32 игры при 14 (6+8) набранных очках, показателе полезности "-13" и 31 минуте штрафного времени.



Также в Континентальной хоккейной лиге нападающий выступал за магнитогорский «Металлург», мытищинский «Атлант», новосибирскую «Сибирь», уфимский «Салават Юлаев», казанский «Ак Барс», хоккейный клуб «МВД» и челябинский «Трактор». В КХЛ Мирнов провёл 532 матча, набрав 285 очков (135+150).



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