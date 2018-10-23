Александр Радулов пропустит второй матч подряд

Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов пропустит встречу с «Лос-Анджелес Кингз», сообщает официальный «твиттер» команды со ссылкой на слова главного тренера клуба Джима Монтгомери. Напомним, Радулов пропустил встречу с «Миннесотой Уайлд».



Россиянин испытывает проблемы со здоровьем в связи с травмой нижней части спины. Всего в этом сезоне на счету Радулова четыре заброшенные шайбы и шесть результативных передач в пяти матчах при показателе полезности «0». Александр ни разу не завершал матча без набранных очков.



«Даллас» в семи матчах сезона одержал три победы. Команда из Техаса занимает в Западной конференции 13-е место.



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