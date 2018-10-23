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Министр спорта Беларуси: Дуайер мне симпатичен, хотя результата нет

Министр спорта Беларуси: Дуайер мне симпатичен, хотя результата нет
Хоккей / КХЛ

Министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук на канале «Беларусь 5» высказал мнение в защиту главного тренера минского «Динамо» Горди Дуайера. Напомним, минский коллектив повторил клубный антирекорд, потерпев поражения в девяти матчах.

«Если бы у нас были специалисты уровня Горди Дуайера, готовые возглавить „Динамо“, они бы давно уже показали результат, который мы хотим видеть. Ведь за историю участия клуба в КХЛ мы никогда дальше первого раунда плей-офф не проходили. Думаю, дело совсем не в тренере. Скорее в команде, в коллективе. Лично мне Дуайер симпатичен, несмотря на отсутствие результата. Да и результат, думаю, придёт», — сообщил функционер.

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