Форварда «Авангарда» Широкова оштрафовали

Нападающего «Авангарда» Сергея Широкова оштрафовали, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

«В связи с обращением комиссии по экспертной оценке судейства матчей чемпионата КХЛ спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Салават Юлаев» — «Авангард»:



Время — 46:36.



На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Авангарда» Сергея Широкова наказание по п.1.11. статьи 27 дисциплинарного регламента Континентальной хоккейной лиги и подвергнуть денежному штрафу», — указано на сайте лиги.

Посмотреть видео нарушения Сергея Широкова можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



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