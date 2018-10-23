Яндач: «Локомотив» играл очень хорошо, а нам не повезло в третьем периоде

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Йозеф Яндач прокомментировал поражение от ярославского «Локомотива» (2:3).



«Хочу поздравить «Локомотив» с победой. Они очень хорошо играли, организованно. В начале мы уже пропустили гол, во втором периоде сделали ошибки, а «Локомотив» провёл быстрые контратаки. В третьем периоде немного поменяли состав, забили гол, начали лучше работать, было движение. После того как забросили вторую шайбу, появилась возможность сравнять счёт, но не повезло. Хочу сказать спасибо ребятам за то, что при счёте 3:0 команда что-то хотела сделать с результатом.



С чем связано неудачное начало матча? Пока не могу сказать, нужно посмотреть видео, проанализировать, почему играли хуже в первых двух периодах», — передаёт слова Яндача корреспондент «Чемпионата» Сергей Никулин.

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