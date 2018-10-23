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«Локомотив» победил «Металлург», у Козуна дубль

«Локомотив» победил «Металлург», у Козуна дубль
Хоккей / КХЛ

Ярославский «Металлург» на домашней арене одержал победу над магнитогорским «Металлургом», встреча завершилась со счётом 3:2. Подопечные Дмитрия Квартальнова из последних пяти матчей в чемпионате выиграли четыре.

Счёт во встрече был открыт уже на второй минуте — точный бросок в свой актив записал Данил Юртайкин. Во втором периоде ярославский коллектив упрочил преимущество в счёте благодаря двум заброшенным шайбам Брэндона Козуна. В третьей 20-минутке разницу в счёте сократил Михал Булирж, проводящий дебютный матч за магнитогорский коллектив. Через две минуты Максим Матушкин забросил вторую шайбу «Металлурга», но сравнять счёт гостям не удалось.

КХЛ - регулярный чемпионат
23 октября 2018, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
3 : 2
1:0, 2:0, 0:2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 – Юртайкин (Санников, Кутузов) – 01:37 (5x5), 2:0 – Козун (Локтионов) – 23:13 (5x5), 3:0 – Козун (Кутузов, Контиола) – 37:34 (5x5), 3:1 – Булирж – 47:10 (5x5), 3:2 – Матушкин (Чибисов) – 49:22 (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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