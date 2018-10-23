«Локомотив» победил «Металлург», у Козуна дубль

Ярославский «Металлург» на домашней арене одержал победу над магнитогорским «Металлургом», встреча завершилась со счётом 3:2. Подопечные Дмитрия Квартальнова из последних пяти матчей в чемпионате выиграли четыре.



Счёт во встрече был открыт уже на второй минуте — точный бросок в свой актив записал Данил Юртайкин. Во втором периоде ярославский коллектив упрочил преимущество в счёте благодаря двум заброшенным шайбам Брэндона Козуна. В третьей 20-минутке разницу в счёте сократил Михал Булирж, проводящий дебютный матч за магнитогорский коллектив. Через две минуты Максим Матушкин забросил вторую шайбу «Металлурга», но сравнять счёт гостям не удалось.

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