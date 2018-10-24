Сидни Кросби сравнялся с Ильёй Ковальчуком по голам в овертаймах

«Питтсбург Пингвинз» победил «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и закончилась со счётом 6:5 ОТ (1:0, 3:3, 1:2, 1:0) в пользу гостей.

Победную шайбу в овертайме забросил капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби, который в этом матче оформил дубль. Благодаря второй шайбе в матче Кросби сравнялся с нападающим «Лос-Анджелес Кингз» Ильёй Ковальчуком по голам в овертаймах (оба — по 14 шайб). Они делят восьмое место за всю историю лиги.

Рекорд принадлежит капитану «Вашингтон Кэпиталз Александру Овечкину — 22 точных броска в дополнительное время. Второе место занимает Яромир Ягр — 19 шайб, топ-3 замыкают Патрик Элиаш и Хенрик Седин (оба — по 16 голов).

Видео шедевра в исполнении Сидни Кросби можно посмотреть в официальном «твиттере» «Питтсбурга».