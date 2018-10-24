Аткинсон — о «Коламбусе»: кто-то пашет, а кто-то хочет обыграть на одном коньке

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кэм Аткинсон после поражения от «Аризоны Койотс» (1:4) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги поделился мнением о проблемах в игре команды.

«Мы здорово начали, контролировали игру большую часть первого периода, но затем убрали ногу с педали газа. На бумаге у нас отличная команда, но не чувствуется правильный настрой. Кто-то пашет, а кто-то хочет обыграть на одном коньке. У нас не так много мастерства, в первую очередь мы работяги. Нам не хватает огня и нахальства», — сказал Аткинсон.

Главным героем встречи стал форвард «Койотс» Кристиан Фишер, который оформил хет-трик. Три результативные передачи записал на свой счёт Дерек Степан. Голкипер «Аризоны» Дарси Кемпер отразил 35 бросков. Единственную шайбу в составе «Блю Джекетс» забросил Пьер-Люк Дюбуа.