Умарк сыграет со СКА с траурной повязкой в память об умершем родственнике

Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк выйдет на домашний матч со СКА с траурной повязкой, сообщается на официальном сайте клуба. Встреча начнётся в 17:00 мск.

«АНО ХК «Салават Юлаев» выражает соболезнования нападающему юлаевцев Линусу Карлу Хеймеру Умарку в связи с уходом из жизни близкого родственника. По согласованию с Департаментом проведения соревнований Континентальной хоккейной лиги, сегодня на матч регулярного Чемпионата КХЛ против СКА (г. Санкт-Петербург) в знак памяти шведский форвард выйдет на лёд с траурной повязкой», — сообщается на официальном сайте клуба.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Салават Юлаев» — СКА.