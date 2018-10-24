Гуськов: как бы хороша ни была атака «Салавата», со СКА у них будут проблемы

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов поделился ожиданиями от матча между «Салаватом Юлаевым» и СКА, который начнётся в Уфе в 17:00 мск.

«У СКА очень хорошая оборона вместе с голкипером. Какая бы хорошая атака ни была у «Салават Юлаева», придётся столкнуться с проблемами. Статистические факты и игра команды говорят о том, что у «Салавата» есть погрешности в обороне. Вскрыть оборону Уфы будет проще, чем вскрыть оборону СКА.

Арзамасцев может вернуться в строй? Это разносторонний защитник, который может здорово сыграть в обороне, а также подключиться к атаке. Понятно, что есть Филип Ларсен, который тоже здорово подключается, но Арзамасцев тоже может это сделать.

Судьи должны к каждому матчу относиться ответственно. Думаю, что после эпизода с незасчитанным буллитом Коскиранты дисциплина и концентрация у судей будет повышена», — сказал Гуськов «Чемпионату».