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Кучеров: Стэмкос способен отдать пас в тот момент, когда все ждут от него броска

Кучеров: Стэмкос способен отдать пас в тот момент, когда все ждут от него броска
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров после победы над «Колорадо Эвеланш» (1:0) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги акцентировал внимание на голевом пасе Стивена Стэмкоса.

«Я сегодня чувствовал себя хорошо. Мой гол? Стэмкос — мастеровитый игрок. Он способен отдать пас в тот момент, когда все ждут от него броска. Это существенно облегчает игру всей команде. Стивен — звезда НХЛ, за его игрой классно смотреть», — цитирует Кучерова официальный сайт НХЛ.

Видео гола также можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

Кучеров продлил результативную серию до шести матчей. Это его восьмой результативный балл в сезоне, ранее он забил два гола и сделал пять передач.

В предыдущем сезоне Никита набрал ровно 100 очков — на его счету 39 заброшенных шайб и 61 результативная передача.

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