Форвард «Ванкувера» Петтерссон близок к возвращению в строй после сотрясения

Форвард «Ванкувер Кэнакс» Элиас Петтерссон близок к возвращению в строй, информирует официальный сайт Национальной хоккейной лиги. Напомним, в игре с «Флоридой Пантерз» форвард пропустил силовой приём защитника Майка Мэтисона, из-за которого получил сотрясение мозга и пропустил четыре игры.



«Я чувствую себя хорошо. Приятно снова быть в команде. Сыграю ли я уже в следующем матче? Может быть, а может, нет. Это моя первая тренировка с командой, так что посмотрим, что будет завтра. Врачи мне очень помогли, сказали, что надо действовать по ситуации. Лучше пропустить лишний день, чем рисковать», — приводит слова хоккеиста официальный сайт НХЛ.



Календарь матчей Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19