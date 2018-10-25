Кошечкина заменили на 17-й минуте игры с «Автомобилистом» после трёх голов

В первом периоде матча екатеринбургского «Автомобилиста» и магнитогорского «Металлурга» команда гостей решила провести замену вратаря. На 17-й минуте после трёх пропущенных шайб место в воротах покинул Василий Кошечкин, заменённый на Артёма Загидулина.



В матче продолжается перерыв перед вторым периодом, счёт 3:0 в пользу команды Андрея Мартемьянова. Точные броски на свой счёт записали Андрей Обидин, Вячеслав Литовченко и Георгий Белоусов. Стоит отметить, что Обидин поразил ворота Кошечкина с отрицательного угла.

Посмотреть видео заброшенной шайбы, после которого Кошечкин был заменён, также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



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